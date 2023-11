Destino Paraíba tem previsão de 70% de ocupação hoteleira durante o feriado de Finados

A Paraíba tem apresentado dados positivos no setor de turismo e a previsão é de manter a média de ocupação hoteleira em cerca de 70% no feriado de Finados, em alguns dos principais destinos turísticos do Estado.

Os investimentos e ações promovidas pelo Governo da Paraíba no setor têm aumentado o número de passageiros com a ampliação de voos para o Estado.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Paraíba (ABIH-PB), de 2 a 5 de novembro, a capital paraibana deve registrar uma média de 69% na ocupação da rede hoteleira.

De acordo as informações repassadas pelas Secretarias Municipais de Turismo, no litoral norte, a cidade de Cabedelo tem 90% de ocupação; já em Conde, litoral sul da Paraíba, os dados previstos são de 70%.

O município de Matureia, localizado no sertão paraibano, também registra uma média de 70%. Areia, conhecida como a capital paraibana da cachaça, tem 60% dos hotéis reservados para o feriadão. Os municípios de Campina Grande e Bananeiras preveem uma ocupação de 50%. Em Cabaceiras, os hotéis estão com 100% de lotação para o feriado.

Segundo Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, os investimentos do Governo da Paraíba começaram a ser aplicados de uma forma estratégica e inteligente e os resultados já estão surgindo.

“No feriado do Dia das Crianças, João Pessoa registrou a ocupação hoteleira acima de 95%. Os dados nas regiões turísticas do Estado também têm sido positivos. Os investimentos têm gerado resultados para a economia do Turismo da Paraíba. Estamos trabalhando para divulgar os atrativos, para que os hotéis tenham uma excelente ocupação tanto na alta como na baixa temporada”, destacou.

“Esperamos um crescimento na ocupação hoteleira para a alta temporada na Paraíba. Mas esses indicadores são importantes e refletem um trabalho conjunto entre o Governo do Estado, por meio da Setde/ PBTur, prefeituras e o trade turístico, que promovem o Destino Paraíba em todo o Brasil e buscam atrair mais turistas para o Estado”, ressalta Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba.