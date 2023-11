Cícero Lucena faz acendimento das árvores natalinas em JP na iluminação de final de ano

João Pessoa está ficando ainda mais bela nesta época do ano com uma iluminação especial nos principais cartões postais da cidade, indicando que o Natal está chegando.

A Prefeitura já executou 60% do projeto e, nesta terça-feira (31), o prefeito Cícero Lucena fez o acendimento das árvores natalinas instaladas no Parque Solon de Lucena, que tem 28 metros, e na Praça da Independência, locais onde a população já desfruta da decoração.

“Estamos iniciando a entrega, porque não está totalmente concluído, mas a necessidade de energizar para evitar o vandalismo se faz presente. Isso aqui é uma amostra já bastante expressiva do que será o nosso Natal. Fico muito feliz porque João Pessoa, como aqueles que nos visitam, merecem ter o espírito natalino iluminado para renovar a fé, a esperança e a confiança em dias melhores”, disse o prefeito Cícero Lucena.

O vice-prefeito Leo Bezerra também participou do momento e destacou que, além de embelezar ainda mais a cidade, o projeto da iluminação natalina dialoga com o turismo.

“João Pessoa está pronta para receber os turistas. Mas eu queria dizer que você que está em casa, venha visitar a Lagoa e a Epitácio, que estão lindas e vão fomentar ainda mais a cultura e o turismo”, destacou.

O projeto foi elaborado pela Secretaria de Planejamento (Seplan) e está sendo executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

Além da Lagoa e Praça da Independência, a Avenida Epitácio Pessoa já está recebendo as luzes e itens que compõem a decoração de fim de ano.

Outros locais que irão receber a intervenção são a Avenida Getúlio Vargas e a área do Busto de Tamandaré. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, a previsão é de concluir até o dia 20 de novembro.

“Uma coisa que tem que ser destacada é que é uma produção caseira. Todo esse projeto foi desenvolvido na Seplan, com a coordenação do diretor Marco Nobre, com toda a equipe, juntamente com a equipe da Seinfra, que está executando um projeto belíssimo para a nossa cidade, compatível, sem exageros, mas que está deixando a nossa cidade preparada, não só para os moradores, mas para receber os turistas que estão se movimentando em massa para passar Natal e Réveillon em João Pessoa”, afirmou.

Muita gente já aproveita a iluminação natalina para fazer um programa em família e, claro, registrar tudo em imagens. É o caso da família do comerciante Ângelo da Silva, que aprovou a decoração na Lagoa.

“Tudo muito bonito, de bom gosto. A árvore bem impressionante, além dos outros objetos. Vale muito a pena vir aqui e fazer fotos”, afirmou.