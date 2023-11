Centro de Controle de Zoonoses realiza mutirão de castrações em Campina Grande

O Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Campina Grande realizou, no último final de semana, um mutirão de castrações em cadelas e gatas.

Foram realizadas 42 cirurgias em dois dias, entre o sábado e o domingo, 28 e 29 de outubro. Nesta semana, o CCZ está realizando o censo em espaços públicos para iniciar também as castrações de animais de rua.

As operações foram realizadas em animais cujos donos moram nos bairros do Pedregal e Mutirão, que fizeram cadastramento por meio do programa Campina Bem Cuidada.

Em breve serão atendidos os bichinhos de estimação dos tutores que fizeram o cadastramento no mutirão Saúde de Verdade, do Ginásio O Meninão.

A ação faz parte do planejamento municipal de controle populacional animal, que tem atuado em diversas frentes: procedimentos do Castramóvel nos bairros; castrações realizadas no Centro; e cirurgias de animais de rua. Atualmente, o Castramóvel está realizando as operações no bairro Três Irmãs.

Também é possível realizar a inscrição para agendamento pelo site centrodezoonoses.campinagrande.pb.gov.br. A próxima data prevista em que será disponibilizado o agendamento, por este meio, é 27 de novembro, a partir das 8h.

Para ter acesso ao serviço é necessário estar com o Número de Identificação Social (NIS) atualizado e ser beneficiário de programas sociais, a exemplo do Bolsa Família.

Nesta semana, o CCZ está realizando o censo animal no Mercado da Liberdade, dando continuidade ao levantamento da população de animais errantes na cidade.

Na próxima semana, o levantamento será realizado na Feira da Prata e no Mercado das Malvinas. Está sendo construído um anexo no Centro, onde os animais de rua ficarão durante o pós-operatório, até serem devolvidos aos seus locais de origem.

De janeiro a setembro deste ano, o Centro de Controle de Zoonoses já realizou mais de 4 mil cirurgias de castração, levando uma melhoria de vida para milhares de cães e gatos de Campina Grande. E o Castramóvel, implantado em fevereiro, já executou mais de mil operações. A cirurgia de castração é realizada em cães e gatos, que já tenham passado pelo esquema inicial de vacinação, geralmente a partir dos 5 meses.