Campanha de vacinação antirrábica é prorrogada em Campina

A campanha de vacinação antirrábica foi prorrogada em Campina Grande até o dia 10 de novembro. Os tutores de cães e gatos devem procurar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para que seus animais de estimação sejam imunizados. O Centro fica na rua Isolda Barros Torquato, em Bodocongó, e funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir dos 3 meses de vida. E os mesmos continuam sendo vacinados anualmente por toda a vida. Ou seja, os animais que foram vacinados anteriormente devem ser imunizados neste ano também. É recomendado levar o cartão de vacina, caso o animal tenha. Será disponibilizado o cartão de vacinação para os animais que não possuem.

Em Campina Grande já foram imunizados 48.544 animais, o que corresponde a 85% do público-alvo. Além da vacinação na área urbana, o Município já vem realizando a vacinação dos animais na zona rural desde o mês de agosto.

A raiva é uma doença infecciosa aguda viral que pode ser transmitida para os seres humanos e tem a capacidade de levar a pessoa à morte. A vacina é o único meio de evitar a transmissão da doença e é bastante eficaz, além de não ter contraindicação. “Vacinar o seu bichinho é uma forma de cuidar do seu pet e de se cuidar também”, disse a coordenadora do CCZ, Aretusa Nascimento.

É necessário ter alguns cuidados no momento da vacinação. “Não se deve enviar crianças conduzindo os animais. É necessário também que animais que não são tão sociáveis com outros estejam com focinheira. A contenção desses animais fica a cargo do proprietário”, ressaltou Aretusa.

Além da campanha de vacinação antirrábica, o Município tem investido na causa animal. Este ano foi adquirido um Castramóvel, que já realizou mais de mil castrações.

O Centro de Controle de Zoonoses também passa por reforma para ampliação e a gestão municipal vai firmar uma parceria com a Fundação Pedro Américo para a construção de um hospital veterinário na cidade.