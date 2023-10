No próximo dia 2 é celebrado o Dia de Finados, considerado feriado em todo o território nacional, por isso, há alteração no funcionamento de alguns órgãos e repartições públicas.

Em Campina Grande, conforme explicou o presidente do Sindicato dos Comerciários, José Rogério, todo o comércio pode funcionar, desde que cumpra os requisitos acertados em acordo.

– O comércio pode abrir mediante pagamento do dia, folga e vale-transporte. Pelo acordo da convenção coletiva, o trabalhador também precisa ser avisado 48 horas antes que vai trabalhar – salientou.

Durante entrevista à Rádio Caturité FM, ele também parabenizou os trabalhadores do comércio pelo Dia do Comerciário, comemorado neste dia 30 de outubro e lembrou que esse feriado, referente a essa data, foi antecipado no mês de setembro.