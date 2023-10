Paraíba prorroga campanha de vacinação contra a Raiva Animal

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES)/Gerência Executiva de Vigilância em Saúde, prorrogou a Campanha de Vacinação contra a Raiva Animal até o dia 10 de novembro.

A expectativa é imunizar 881 mil animais com idade a partir dos 3 meses no estado. Até o momento, o estado tem um total de 617.803 animais vacinados.

O médico veterinário da SES Francisco de Assis Azevedo explica que, até o dia 25 de outubro, a Paraíba apresentou um total de 436.857 cães vacinados, correspondente a 76,13% de cobertura vacinal canina, e 180.946 gatos vacinados, correspondente a 87,18% de cobertura vacinal felina. Ele pontua que o objetivo maior da campanha vai além de vacinar cães e gatos.

“Existe uma recomendação do Ministério da Saúde de eliminar a raiva humana transmitida por essas espécies até 2030. A principal estratégia para eliminar a raiva transmitida por cães e gatos é a vacinação. Então, o maior objetivo da campanha é a promoção da saúde humana e animal. Vacinando cães e gatos teremos essas espécies animais devidamente imunizadas, e nós não teremos a raiva humana”, destaca.

A SES reforça que todos os 223 municípios estão abastecidos com o imunizante. E orienta realizar a busca ativa dos animais faltosos, vacinar (dentro das possibilidades) os animais em condições de rua, cobrir áreas que não foram trabalhadas, realizar anotação de todas as vacinas administradas e ter atenção na conservação do imunobiológico, principalmente no momento do transporte.

A raiva é uma doença infecciosa aguda transmitida por vírus. No ciclo urbano os principais elementos responsáveis pela transmissão do agravo são os cães e gatos. A única forma de prevenir a raiva é através da vacinação, que não tem contraindicação.

Caso não seja feita a devida prevenção, a doença acomete o sistema nervoso central e evolui rapidamente, sendo letal em aproximadamente 100% dos casos, tanto para os homens quanto para os animais.