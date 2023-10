Oficina de Marketing promovida pela Amde com o Sebrae-PB supera expectativas

A Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), em parceria com o Sebrae-PB, promoveu na tarde desta segunda-feira, 30, uma Oficina de Marketing Digital.

O evento, realizado no auditório da Vila do Artesão, superou todas as expectativas dos participantes.

A Oficina de Marketing Digital, ministrada pela consultora do Sebrae-PB, Marcelly Batista, reuniu empresários, empreendedores e artesãos interessados em aprimorar suas habilidades nesta área.

Na era digital, as estratégias de Marketing Digital se tornaram essenciais para o sucesso dos negócios, e essa oficina ofereceu uma oportunidade para dominar as novas tecnologias e utilizá-las a seu favor para promover produtos e aprimorar a presença online.

Marcelly Batista, sócia da Crescer Consultoria em Gestão Empresarial e consultora credenciada ao Sebrae-PB, compartilhou suas experiências e insights sobre estratégias de Marketing Digital com os participantes.

Um dos destaques da oficina foi o depoimento da permissionária da Vila do Artesão, Socorro Oliveira, que possui um restaurante na Praça de Alimentação da Vila do Artesão, onde oferece comidas típicas e regionais.

Socorro Oliveira revelou estar satisfeita com a oficina e disse que descobriu informações valiosas que vão ajudá-la a aprimorar sua presença online, algo fundamental para a promoção de seu restaurante e de suas iguarias regionais.

O evento foi uma oportunidade única para os participantes adquirirem conhecimento sobre como utilizar as ferramentas digitais de maneira eficaz e alavancar seus negócios.

A presença de Marcelly Batista, como palestrante, enriqueceu a oficina. Ela compartilhou sua expertise em marketing digital, fornecendo dicas práticas e estratégias comprovadas.

A Oficina de Marketing Digital, promovida pela Amde em parceria com o Sebrae-PB, reafirmou a importância de investir no desenvolvimento de habilidades relacionadas ao marketing digital para impulsionar os negócios e se destacar em um mundo cada vez mais digitalizado.