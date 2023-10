João Azevêdo anuncia destinação de helicóptero para reforço na segurança de CG

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (30), durante o programa semanal Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, a destinação de um helicóptero para o município de Campina Grande.

O equipamento reforçará as ações da Segurança Pública na região.

“Nós vamos fazer a base do novo helicóptero que o Ministério da Justiça nos doará em Campina Grande para que a gente possa dar o apoio nas operações de segurança na região”, explicou o chefe do Executivo estadual.

O equipamento é resultado de um pleito apresentado pelo governador João Azevêdo ao ministro da Justiça, Flávio Dino. O novo helicóptero deverá chegar à Paraíba até o final deste ano.

A decisão do governo fortalecerá as ações de segurança na Rainha da Borborema, que conta também com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Ao longo de um ano, o CICC já atendeu 166 mil ligações que resultaram em 40 mil despachos atendidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.