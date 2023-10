STTP integra mais uma operação Lei Seca em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, através da STTP, participou, na noite deste sábado (28) e início da madrugada deste sábado, de mais uma operação Lei Seca, em parceria com o Detran e a Polícia Militar.

A ação conjunta aconteceu em um ponto estratégico de Campina Grande com o objetivo de salvar vidas no trânsito e garantir segurança viária.

Ao todo, foram mais de 150 abordagens. Dessas, foram constatadas mais de 40 irregularidades que geraram autuações. Entre as infrações, nove tiveram relação com álcool, seja porque o condutor se recusou a soprar o bafômetro ou porque ao soprar foi constatado o percentual de álcool acima do tolerado para conduzir um veículo. Dez veículos precisaram ser rebocados.

“É questão de vida, de segurança, de prezar o valor da vida. Muitas pessoas infelizmente conduz o carro de forma irregular, após ter ingerido álcool, colocando a vida dele e de outras pessoas em risco. Fui parado, estou trabalho, mas concordo e apoio o trabalho porque isso é visando e prezando a vida, que é o mais importante”, relatou o condutor Jefferson Lourenço, motorista de aplicativo que foi abordado durante o trabalho integrado.

“É uma ação conjunta com a STTP, a CPtran e a Rotam. O Detran vem desenvolvendo atividades visando conscientizar o condutor da importância de dirigir e não beber. Infelizmente existem condutores que insistem nessa prática e por isso estamos intensificando as operações”, explicou o coordenador da equipe da Lei Seca do Detran Campina Grande, Daniel Nascimento.