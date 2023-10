Sindipan de Campina e Aspanep entregam vouchers a instituições filantrópicas

O Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Campina Grande – Sindipan/CG e a Associação dos Industriais de Panificação, Confeitaria, Massas Alimentícias e Afins do Estado da Paraíba – Aspanep/PB realizam anualmente uma ação filantrópica em celebração ao Dia do Pão, comemorado em 16 de outubro.

Na quarta-feira, 25, as duas associações se reuniram para realizar a tradicional entrega de vouchers para instituições filantrópicas da região que prestam assistência social a crianças, idosos, dependentes químicos e pessoas em situação de rua.

A cerimônia foi realizada na Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, e reuniu cerca de 20 instituições filantrópicas de Campina Grande, São Sebastião de Lagoa de Roça e Esperança, que receberam vouchers que poderão ser trocados por pães nas panificadoras associadas.

“Nós começamos a fazer isso no centro da cidade para a população carente, depois passamos a fazer aqui na federação, e o que me deixa feliz hoje é saber que acertamos no formato e esperamos alcançar mais apoio para que a gente possa atender mais entidades”, destacou o presidente do Sindipan/CG e da Aspanep/PB, Afonso Melo.

Magdala Vasconcelos, representante do Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto – IPESQ, que acolhe e oferece tratamento multidisciplinar gratuito para crianças com microcefalia e outras doenças neurais, em Campina Grande, esteve na cerimônia para receber um dos vouchers, e para ela, a iniciativa é importante porque fortalece o comprometimento da classe com as organizações do terceiro setor e suas causas. “

É um gesto que vai além da doação de alimento, porque ao realizar ações como essa, estão dando fôlego para que a gente possa continuar na caminhada ajudando outras pessoas também, porque as pessoas que dependem dessas instituições são pessoas que, de alguma forma, estão vulneráveis e que precisam daquela entidade. Essa iniciativa do sindicato com seus parceiros é fantástica porque demonstra que eles estão engajados e abraçam essas causas”, destacou.

Além do IPESQ, também estiveram presentes representantes da Associação de Apoio aos Portadores de Câncer – Esperança e Vida, Associação Campinense de Pais de Autistas, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Bom Samaritano, Casa da Criança Dr. João Moura, Irmãos Samaritanos da Misericórdia Social, Casa de Caridade Padre Ibiapina, Casa de Recuperação Santa Paulina, Casa do Menino, Centro de Recuperação Homens de Cristo, Hospital da FAP, Instituto Paraibano de Combate ao Câncer, Instituto São Vicente de Paulo, Lar da Sagrada Face, Lar de Maria, Legião da Boa Vontade, Nosso Lar e Santuário da Divina Misericórdia.

“Essa ação tem o apoio irrestrito dos nossos fornecedores, seja com matéria-prima e com insumos para a produção dos pães, através dos moinhos, e através do panificador que entra com a mão de obra e a logística. O voucher de mil pães para cada entidade vai ajudar diretamente a todas elas, mas também vai ajudar indiretamente várias pessoas que são abraçadas por elas”, relatou Norival Monteiro, empresário e membro da diretoria do Sindipan/CG.

A doação de pães acontece em paralelo às diversas iniciativas sociais estimuladas pela Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, e tem o apoio de parceiros como Grande Moinho Cearense, Moinho Dias Branco, Dom Padeiro, Food&Mix, JR Distribuição, Representações Silveira, Império do Trigo, Padeirão, Pagelar, Adinor, Mais Trigo e Ideal Distribuidora, que produzem os pães doados com a matéria-prima cedida pelas panificadoras associadas