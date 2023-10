Senador acompanha implantação de sistema de reuso de água em fazenda

O Senador e Vice-Presidente do Senado Federal, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), esteve na manhã deste sábado na Fazenda do Sol e no Lar da Sagrada Face, coordenados pelo padre Sérgio Leite.

Ele foi acompanhar os investimentos feitos através de emendas parlamentares que destinou para a implantação de Projeto de Reuso de Água nas duas instituições, numa parceria com o Instituto Nacional do Semiárido – INSA.

Veneziano estava acompanhado da secretária Pamela Vital, da Assistência Social de Campina Grande; do secretário executivo da Agricultura, Galego do Leite; e da ex-secretária de Estado e ex-presidente da Funasa, Ana Claudia. Ele gravou um vídeo para as redes sociais destacando a tecnologia Sara – Saneamento Ambiental e Reuso de Água, desenvolvida Insa, que tem sede em Campina Grande, e que já está em funcionamento nas instituições.

Veneziano lembrou que a tecnologia Sara foi desenvolvida por pesquisadores do núcleo de Recursos Hídricos do Insa e promove a coleta e o tratamento do esgoto domiciliar, para produção de uma fonte alternativa de água e nutrientes na agricultura familiar, sendo reconhecida pelas Organizações Unidas (ONU), por meio da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe-Cepal, como um caso de “Big Push para Sustentabilidade”, uma alternativa tecnológica aplicável a políticas públicas que solucionem o problema do esgotamento sanitário em zonas difusas, e ainda incrementem a produção agrícola e a renda das famílias, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental.

“Esses sistemas já estão sendo instalados em comunidades agrícolas e em outros espaços também, espaços públicos, para que nós possamos promover a diminuição do desperdício. Só não pode ser uma água para consumo, mas pode ser utilizada para a agricultura e para outros fins”, disse Veneziano.