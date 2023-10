Sábado em notícias: veja o que foi destaque no Paraibaonline

Acompanhe abaixo o resumo das notícias mais lidas neste sábado no Paraibaonline.

Leia, se informe; mande links para amigos e familiares.

Novidades sobre concursos públicos: provas deixarão de ser ‘decoreba’

Novidades sobre concursos públicos: provas deixarão de ser ‘decoreba’ (paraibaonline.com.br)

Cássio Cunha Lima sinaliza que não pretende mais disputar mandato eletivo

Cássio Cunha Lima sinaliza que não pretende mais disputar mandato eletivo (paraibaonline.com.br)

Empresário alerta sobre nova lei paraibana destinada ao comércio

Empresário alerta sobre nova lei paraibana destinada ao comércio (paraibaonline.com.br)

Vídeo: Campina recebe a 17ª edição do Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados

Vídeo: Campina recebe a 17ª edição do Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados (paraibaonline.com.br)

Governo do Estado reúne trade turístico para discutir o Roteiro Paraibe-se

Governo do Estado reúne trade turístico para discutir o Roteiro Paraibe-se (paraibaonline.com.br)

Lateral confirma acerto com o Treze para temporada 2024

Lateral confirma acerto com o Treze para temporada 2024 (paraibaonline.com.br)

Podcast: professora explica sobre o direito da pessoa idosa

Podcast: professora explica sobre o direito da pessoa idosa (paraibaonline.com.br)

Ouro com força! Na estreia do judô, Brasil fatura 4 medalhas no Pan 2023

Ouro com força! Na estreia do judô, Brasil leva 4 medalhas no Pan (paraibaonline.com.br)

Escola Estadual de Campina Grande inova para preparação ao Enem e Saeb

Escola Estadual de Campina inova para preparação ao Enem e Saeb (paraibaonline.com.br)

Fortaleza desperdiça pênaltis e fica com o vice da Copa Sul-Americana

Fortaleza desperdiça pênaltis e fica com vice da Copa Sul-Americana (paraibaonline.com.br)

Jair Bolsonaro: “Na região onde a milícia é paga, não tem violência”

Jair Bolsonaro: “Na região onde a milícia é paga, não tem violência” (paraibaonline.com.br)

Lula: “Dificilmente chegaremos à meta de déficit zero em 2024”

Lula: “Dificilmente chegaremos à meta de déficit zero em 2024” (paraibaonline.com.br)

Palmeiras bate o Bahia e mantém sonho de título do Brasileiro

Palmeiras bate o Bahia e mantém sonho de título do Brasileiro (paraibaonline.com.br)

Arcebispo Dom Manoel Delson: Somos a Família de Deus!

Arcebispo Dom Manoel Delson: Somos a Família de Deus! (paraibaonline.com.br)

Veja em 5 pontos o que o Censo do IBGE já revelou sobre o Brasil

Veja em 5 pontos o que o Censo do IBGE já revelou sobre o Brasil (paraibaonline.com.br)

Confira as principais mudanças na reforma tributária no Senado

Confira as principais mudanças na reforma tributária no Senado (paraibaonline.com.br)

Escolas, creches e hospitais de Campina são contemplados com hortas comunitárias

Escolas, creches e hospitais de Campina são contemplados com hortas comunitárias (paraibaonline.com.br)

Morre em Campina Grande ex-fotógrafo do jornal Correio da Paraíba

Morre em Campina Grande ex-fotógrafo do jornal Correio da Paraíba (paraibaonline.com.br)

Unifacisa confirma favoritismo e vence o Mogi no NBB

Unifacisa confirma favoritismo e vence o Mogi no NBB (paraibaonline.com.br)

Podcast: advogado fala sobre como agir diante de golpes

Podcast: advogado fala sobre como agir diante de golpes (paraibaonline.com.br)

Briga feia no PDT por conta da desavença entre os irmãos Ciro e Cid Gomes

Briga feia no PDT por conta da desavença entre os irmãos Ciro e Cid Gomes (paraibaonline.com.br)

Mais de 500 vagas de emprego são disponibilizadas na Paraíba

Mais de 500 vagas de emprego são disponibilizadas na Paraíba (paraibaonline.com.br)

PIS e Pasep: saiba quem tem direito e como consultar

PIS e Pasep: saiba quem tem direito e como consultar (paraibaonline.com.br)

Partido de Bolsonaro deverá ocupar cargo no Governo Lula

Partido de Bolsonaro deverá ocupar cargo no Governo Lula (paraibaonline.com.br)

Leia também:

Veja o que rola de novidades no Brasil no mundo em 3 minutos

Veja o que rola de novidades no Brasil no mundo em 3 minutos (paraibaonline.com.br)

Saiba o que rolou de notícias nesta sexta-feira

Saiba o que rolou de notícias nesta sexta-feira (paraibaonline.com.br)