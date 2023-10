Arquidiocese anuncia programação da festa de Nossa Senhora da Penha

“Senhora da Penha, ajuda-nos a repartir o pão, como sinal de graça e missão”,. Este é o tema da 260a Festa de Nossa Senhora da Penha, que reúne todos os anos, milhares fiéis da Igreja Católica no evento.

A festa se inicia no dia 18 e vai até o dia 26 de novembro com a realização da procissão encerrando os festejos com a missa campal celebrada pelo arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, no Santuário da Penha, localizado na região sul de João Pessoa..

A festa, que já é conhecida por sua atmosfera espiritual e comovente, contará com nove noites de celebrações religiosas, orações do terço e muita emoção. Os fiéis poderão participar das missas pelo canal do Santuário da Penha no You Tube.

Como em todos os anos, a romaria da Penha sai da igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no centro da cidade, e termina no Santuário da Penha num percurso de 14 km

.É uma tradição que tem sido mantida ao longo dos anos e atrai mais de 500 mil pessoas de dentro e fora do estado da Paraíba.

Conforme os realizadores, o evento é um momento de renovação espiritual e também de encontro com a cultura e a tradição paraibana, unindo as pessoas em torno de valores como amor, compaixão e caridade.

Confira toda a programação:

18/11 | SÁBADO SOLENIDADE DE ABERTURA

18h30 – Recitação do Santo Terço.

19h – Hasteamento da Bandeira, seguido da procissão com a imagem de N. Sra. da Penha ao Santuário.

19h30 – Santa Missa – Presidida por Dom Ricardo Hoepers (Secretário-Geral da CNBB).

19/11 | DOMINGO

Santa Missa

7h – Presidida por Mons. Ednaldo Araújo (Capelão do Hospital Santa Isabel).

9H – Presidida por Pe. Luiz Souza e Silva Júnior (Vigário Geral – Arquidiocese da Paraíba)

17h – Presidida por Pe. Severino Ramos (Pároco da Igreja de N. Sra. da Conceição- Gurinhém-PB).

20/11 | SEGUNDA-FEIRA

18h30 – Recitação do Santo Terço.

19h30 – Santa Missa – Presidida por Pe. Severino Melo (Pároco da Igreja de Santa Edwiges – João Pessoa).

21/11 | TERÇA-FEIRA

18h30 – Recitação do Santo Terço.

19H30 – Santa Missa – Presidida por Pe. Evandro Belarmino (Pároco da Igreja de N. Sra. Aparecida João Pessoa).

22/11 | QUARTA-FEIRA

18h30 – Recitação do Santo Terço.

19H30 – Santa Missa – Presidida por Pe. Ildemberg Soares (Pároco da Igreja de N. Sra. de Fátima – João Pessoa).

23/11 | QUINTA-FEIRA

18h30 – Recitação do Santo Terço.

19H30 – Santa Missa – Presidida por Pe. Francisco Azevedo (Pároco da Igreja de N. Sra. de Lourdes – João Pessoa).

24/11 | SEXTA-FEIRA

18h30 – Recitação do Santo Terço.

19h30 – Santa Missa – Presidida por Mons. Virgílio Bezerra (Pároco da Igreja de N. Sra. Auxiliadora João Pessoa)

25/11 | SÁBADO

15h – Santa Missa – Presidida por Pe. Márcio José (Pároco da Igreja de Sant’Anna e São Joaquim – João Pessoa).

Após a Missa das 15h – Envio da imagem de Nossa Senhora da Penha à Igreja de N. Sra. de Lourdes (Centro).

22h – Início da 260ª Romaria de Nossa Senhora de Penha (Igreja de Nossa Senhora de Lourdes – Centro).

26/11 | DOMINGO SOLENIDADE DE JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO, E ENCERRAMENTO DA FESTA:

Santas Missas

04h – Presidida por Dom Manoel Delson Pedreira da Cruz (Arcebispo da Arquidiocese da Paraíba).

9h30 – Presidida por Dom José Gonzáles Alonso (Bispo emérito de Cajazeiras – PB).

11h30 – Presidida por Pe. Carlos Antônio Maurício (Paróquia Sagrado Coração. Cabedelo PB).

15h – Presidida por Pe. Geraldo de Magela (Diocese de Pesqueira – PE).

17h – Solenidade de Encerramento da Festa Presidida por Mons. Nereudo Freire Henrique (Reitor do Santuário de N. Sra. da Penha).