Paraíba recebe espaço inovador para aprender sobre o uso da energia elétrica

Para orientar ainda mais a população sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica, a Energisa reinaugura, nesta terça-feira (6), o Espaço Energia, um museu interativo que proporciona aprendizado, visando conscientizar e transformar.

Seu objetivo é contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes, preparados para lidar com um futuro próximo, em que precisarão mudar seus hábitos para lidar com a tecnologia de forma sustentável.

Criado em 2005, o Espaço Energia é parte do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que funciona na Usina Cultural Energisa.

Com a reformulação, a atração oferece aos visitantes a oportunidade de familiarização com a história da eletricidade e ensina técnicas racionais e modernas para utilização do recurso – tudo de forma lúdica e interativa.

Foto: Ascom

Entre os novos atrativos estão um cinema 7D, em que é exibido um filme sobre como a energia é gerada; um jogo de dança eletrônico e educativo; um labirinto elétrico para demonstração dos conceitos de circuito aberto e fechado; um simulador de consumo de casa eficiente; uma ecobike, que transforma energia mecânica em eletricidade; além do uso de um tablet que permite ver alguns trechos em realidade aumentada expondo explicações sobre o que está sendo visto e um quiz.

Aberto à visitação do público em geral e de escolas (com horário agendado), o Espaço Energia é, inclusive, uma nova opção de atrativo turístico para João Pessoa.

O local funciona todos os dias da semana proporcionando uma experiência diferente e gratuita para todos os paraibanos e também para turistas que estejam visitando o Estado.

“Nos orgulhamos em manter este espaço e reforçar nosso compromisso de ir além da distribuição de energia. A Energisa quer contribuir para o desenvolvimento do Estado, caminhando ao lado dos paraibanos e promovendo a cultura e a eficiência energética”, comenta André Theobald, diretor-presidente da Energisa Paraíba e Energisa Borborema.

Foto: Ascom

A coordenadora de Projetos da Energisa, Carla Petrucci, avalia que o novo Espaço Energia será mais uma das atividades que a Energisa proporcionará ao cidadão paraibano para gerar conhecimento e conscientização quanto ao uso da energia elétrica.

“Saber de onde vem e como vem ajuda as pessoas a terem plena noção do quanto seus hábitos de consumo influenciam toda a sociedade. Precisamos de cidadãos mais conscientes”, conclui Carla.

Confira a lista completa das atrações:

Realidade aumentada

Ao posicionar a câmera do tablet num QR Code é exibido um rápido filme que conta a história do equipamento em questão.

Cinema 7D

Explica o conceito de como a energia é gerada com um filme de realidade aumentada.

Eletróforo

Explica a atração e repulsão entre cargas elétricas, a eletrização por atritos, contato e indução, distribuição de cargas e indutores, gerador de pequenos raios.

Gerador Vande Graff

Gerador de pequenos raios usado para demonstrar fenômenos de eletricidade estática como: arrepiar os cabelos, distribuição de cargas em condutores esféricos, etc.

Pilha voltaico humana

Explica o funcionamento do protótipo das pilhas atuais (a pilha de Alessandro Volta), além do conceito de diferença de potencial.

Máquina de Witnshurst

Geradores de pequenos raios que explica o funcionamento dos para-raios, atração e repulsão entre cargas elétricas e lâmpadas fluorescentes que piscam mediante descargas.

Maquete virtual

Mostra os equipamentos que se têm em uma residência (geladeira, fogão, televisão e etc), seus consumos e como utilizá-los de forma eficiente para evitar o desperdício.

Chispa ascendente

Possui um transformador de alta tensão que explica o efeito balão baseado nas correntes de convecção.

Bobina de Tesla

Demonstra a eletricidade em alta tensão, gerando faíscas elétricas de vários metros de comprimento.

Globo de plasma

Mostra a geração do campo magnético com a passagem da corrente elétrica.

Gerador mecânico de bike elétrica

Mostra como ocorre a transformação de energia mecânica em eletricidade, indução eletromagnética e o funcionamento do dínamo e alternadores.

Gerador mecânico de eletricidade (radinho)

Explica a transformação de energia mecânica em eletricidade, indução eletromagnética, o funcionamento do dínamo e o conceito de sobrecarga.

Anel Saltante

Explica a existência de efeitos atrativos e repulsivos devido aos campos magnéticos, o efeito da corrente elétrica em condutores e o funcionamento dos canhões magnéticos.

Hidrelétrica

Apresenta como é feita a geração de eletricidade mediante a queda d’agua, ou seja, transformação de energia mecânica em elétrica.

Prisma

Transmite informações sobre energias renováveis.

Jogo de condutores

Jogo de grande interatividade que explica os tipos de materiais condutores e isolantes.

Associação de resistores em série

Explica a importância e as desvantagens da instalação de lâmpadas em série num circuito, bem como a diferença de potencial gerada no circuito.

Associação de resistores em paralelo

Explica a importância e as desvantagens da instalação de lâmpadas em paralelo num circuito, bem como o mecanismo de distribuição da diferença de potencial neste circuito.

Pixel

Explica como acontece a associação de pontos e criação de imagens.

Labirinto elétrico

Jogo de grande interatividade com os visitantes, que demonstra de modo divertido o conceito de circuito aberto e circuito fechado.

Vortex

Experimento de grande impacto que explica, sobretudo, o conceito de como a humanidade usa os efeitos da natureza em seu benefício.

Power Dance

Experimento de máxima interação em que o visitante se diverte enquanto aprende e dança.

Foto: Ascom

Serviço:

ESPAÇO ENERGIA

Endereço

Rua João Bernardo de Albuquerque, 243, Tambiá, João Pessoa

Dias de funcionamento

Segunda a domingo

Horários

Segunda a sexta – 7h30 às 11h30 / 13h30 às 17h30

Sábado e domingo – 14h às 16h30

Reservas

Grupos com mais de 20 pessoas precisam agendar pelo endereço www.usinaculturalenergisa.com. brou telefone 3221-5346