Para tentar se firmar na vice-liderança, Campinense encara o Sousa no Amigão

O futebol apresentado pode até não ser o que a torcida espera, mas com quatro vitórias seguidas no Paraibano o Campinense recebe o Sousa logo mais, às 16h, para tentar mais três pontos e se firmar de vez na vice-liderança do estadual.

Será a quarta partida consecutiva da Raposa no Amigão. A peleja tem validade pela 11ª rodada.

Foto: Ascom / Campinense Clube

O técnico rubro-negro, Sérgio China, tem dois desfalques importantes ante o Dinossauro sertanejo: o zagueiro Joécio, suspenso, e o volante Negreti, que foi diagnosticado com um estiramento de grau 1 no músculo anterior da coxa direita.

Outra ausência é a do lateral direito Fabinho, lesionado com uma entorse no tornozelo.

Leia matéria completa aqui.