Para se manter no G4, Auto Esporte precisa quebrar jejum contra o Botafogo-PB

foto: divulgação/Auto Esporte

Com apenas um ponto separando Auto Esporte, Treze e Atlético de Cajazeiras, o Alvirrubro entra em campo neste domingo, no Almeidão, pressionado por uma vitória sobre o Botafogo-PB, líder do certame, para se manter no G4 do Campeonato Paraibano.

A missão do Auto, contudo, é espinhosa. Isso porque o técnico Maia tem quatro desfalques para o clássico. O meia Gil Bala, o volante Emersonn Bastos e os alas Tadeu e Samuel – este seria o substituto imediato para Tadeu -, estão suspensos pelo terceiro amarelo.

Além disso, para se manter dentro do grupo de classificação para a próxima fase, o Auto Esporte vai ter que quebrar um jejum que já dura quase três anos. A última vez em que o Auto Esporte saiu vitorioso de um Clássico Botauto foi no dia 13 de abril de 2014, naquela ocasião os automobilistas venceram por 1 a 0. De lá para cá foram sete confrontos, com cinco derrotas e dois empates.

Veja matéria completa AQUI