Para Cássio, este é um dia que ficará para sempre

Dia histórico. Foi assim que o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) classificou a chegada das águas do rio São Francisco à Paraíba, em eventos realizados em Campina Grande, Sertânia (PE) e Monteiro, nesta sexta-feira (10).

“Não estamos vivendo um dia comum, uma data qualquer, estamos testemunhando mais uma data que entra para a história da nossa cidade. Mais do que uma obra, estamos realizando um sonho. Aprendi com meu pai, desde cedo, que obra pública não tem dono. Dono é o povo, que é beneficiário dela. Portanto, a transposição do São Francisco é a luta de muitos e a conquista de todos” – afirmou Cássio.

O presidente Michel Temer afirmou que ninguém pode ter a paternidade das obras de transposição do Rio São Francisco, uma vez que ela foi financiada pelo povo brasileiro por meio do pagamento de impostos.

“Nós envidamos muitos esforços nesses poucos meses de governo para que pudéssemos chegar a este ponto, mas eu não quero a paternidade dessa obra. Ninguém pode tê-la. A paternidade é do povo brasileiro, do povo nordestino. Vocês pagaram impostos ao longo do tempo e permitiram que pudéssemos fazer grandes investimentos nessa obra – disse Temer, após visitar o complexo habitacional Aluízio Campos, em Campina Grande, que irá beneficiar 4.100 famílias (mais de 15 mil pessoas) e contará com escolas, comércio e praças.

Foto: Ascom

“Velho Chico” – No início da tarde, a comitiva presidencial seguiu para o município de Sertânia (PE), onde participou da cerimônia de abertura da comporta do reservatório, De lá, se encaminhou para a cidade de Monteiro (PB), onde houve emocionada cerimônia pela chegada das águas do rio São Francisco à Paraíba.

A água do ‘Velho Chico” chega à Paraíba no momento da maior crise hídrica da história do estado, que já dura cinco anos. Devido à longa estiagem, a maior parte das cidades do Sertão, Cariri e Agreste estão enfrentando racionamento no abastecimento de água encanada e algumas são abastecidas por carros-pipa.

Depois de chegar em Monteiro, a água agora vai seguir pelo Rio Paraíba, passando pelos açudes de Poções, Camalaú, Epitácio Pessoa (Boqueirão), depois corre para Acauã, e segue para o canal até Araçagi, obra projetada e licitada no governo Cássio Cunha Lima, atualmente sendo executada pelo governo do estado com recursos federais da ordem de mais de 1 bilhão de reais, que possibilitará cerca de 30 mil hectares de irrigação.

Eixo Norte a caminho – Na solenidade, Temer voltou a afirmar que o objetivo do governo é encerrar o Eixo Norte da Transposição ainda este ano.

Ele estaria com 94,52% de execução e, quando terminado, beneficiará municípios do alto sertão paraibano, além dos estados de Pernambuco Ceará e Rio Grande do Norte. Cássio lembrou ainda o projeto que está sendo elaborado para a construção do ramal até Coremas que já é mais um compromisso do Governo Federal com a Paraíba.

O projeto São Francisco garantirá a segurança hídrica de 12 milhões de pessoas no Nordeste. “É um novo tempo, é um novo momento. É uma nova vida” – comemorou Cássio.