Para Camila, transposição é a realização de sonho nordestino

fotos: ascom

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) participou nesta sexta-feira (10) da solenidade da chegada das águas do rio São Francisco à Paraíba. Em Monteiro, ao lado do presidente Michel Temer (PMDB), do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e de políticos e autoridades paraibanas, a parlamentar destacou a importância da obra e disse que ela significa a realização de um sonho para o povo nordestino.

“É muito gratificante ver nos olhos da população a felicidade, a esperança de dias melhores com a chegada das águas do rio São Francisco. Já são anos de uma seca que maltrata todos os paraibanos. Essa obra da transposição mostra que com empenho e vontade tudo é possível. Essa é uma obra do povo, daqueles que mais estavam precisando”, disse a deputada.

Camila também lembrou que com a conclusão das obras do eixo Leste, o momento é da classe política se unir para lutar pela retomada das obras do eixo Norte.

“O essencial era se os dois já estivessem prontos, mas como a empresa Mendes Júnior, envolvida na Lava Jato, abandonou a obra, cabe a nós pressionarmos o ministro Helder e o presidente Temer para se garantir a prioridade para aquela obra”, afirmou.

Ainda em Campina Grande, durante a solenidade de assinatura de ordem de serviço pelo presidente Michel Temer, a deputada Camila destacou a importância da obra para a mobilidade no Estado.

“A terceira faixa de Cabedelo até Oitizeiro vai possibilitar um maior escoamento de produtos e facilitar a vida da população que trafega nesses trechos. Essa obra garante mobilidade e desenvolvimento”, ressaltou.