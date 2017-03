Palestra discute oportunidade de negócios para o mercado de eventos

O Sebrae Paraíba promove, nesta quarta-feira (15), a palestra “As Oportunidades de Negócios no Mercado de Eventos é para os Qualificados”, com o presidente da São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB), Toni Sando.

O administrador de empresas e especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas abre as atividades da 12ª edição do Curso de Formação de Empreendedores em Eventos, que tem início no dia 20 de março, em Campina Grande, e no dia no dia 27, na Capital.

A palestra, destinada para profissionais que atuam no mercado de eventos, será realizada no auditório do Hotel Sapucaia, das 19h às 21h, e tem o custo de R$ 30 para quem não está inscrito no curso. Os profissionais de Campina Grande que tiverem interesse em participar do podem procurar o Sebrae da cidade, que está organizando uma caravana.

De acordo com a analista técnica do Sebrae Paraíba, Regina Amorim, o Curso de Formação de Empreendedores em Eventos vai oferecer aos participantes, ao longo de sete meses, a oportunidade de se capacitarem nas áreas de planejamento, desenvolvimento de equipe, promoção e captação, segurança, comunicação e marketing, assessoria de imprensa para eventos, modelo de negócio em eventos, cerimonial e etiqueta, entre outras áreas.

“O cenário atual exige do profissional, qualificação, inovação, qualidade dos serviços e alternativas criativas para satisfazer e encantar clientes. É preciso focar nas oportunidades futuras e buscar soluções inovadoras, para otimizar custos e buscar formas eficientes de gerar resultados”, destacou Regina Amorim.

A coordenadora do curso acrescentou que o empreendedor da área de eventos precisa de informações atualizadas, voltadas para a análise do cenário econômico, a criação de diferenciais competitivos e a prospecção de negócios e eventos ainda não existentes no mercado. “Todos os empreendedores que querem ter a prática e as melhores estratégias no mercado de eventos devem investir na qualificação para sair na frente dos seus concorrentes”, disse a gestora de turismo.

A capacitação é dividida em dez módulos, totalizando 200h/aula. Os facilitadores são reconhecidos nacional e internacionalmente, como Izabel Morais, Vanessa Martin (SP), Flávia Mastrobuono (SP), Marcos J. T. Oliveira (SP), Ferdinando Lucena, Andrea Nakane (SP), Alexsandra Gomes, Ney Huberto Neves (RJ) e Maria Rita Peres.

O investimento para o curso é de R$ 2.130,00 (até 10 parcelas de R$ 213,00) ou R$ 1.900,00 à vista. O curso é para os profissionais de eventos, hotelaria, turismo e de agências de viagem, gestores de entidades públicas, privadas e do terceiro setor, secretários executivos, estudantes universitários dos cursos de administração, hotelaria, turismo e relações públicas e demais pessoas interessadas em desenvolver habilidades para planejar, organizar e realizar eventos.