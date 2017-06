Painel destaca importância da tecnologia da informação para a cidadania

Somente com ferramentas tecnológicas – como as que estão sendo desenvolvidas no Hackfest – é possível a sociedade fazer um efetivo controle social. Esse foi o foco das quatro palestras ministradas, na manhã deste sábado (10) – no painel “Tecnologia da Informação a serviço da cidadania˜, ocorrido dentro da programação da 3ª edição do ‘HackFest Contra a Corrupção’, promovido pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

O professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco Sílvio Meira, ministrante da primeira palestra, destacou que o Estado tem o monopólio sobre muitos dados de interesse do cidadão e que todos esses dados deveriam ser abertos para que a população pudesse exercer o controle social.

Na sua palestra, o professor ressaltou ainda que, para haver serviços públicos com qualidade, é preciso mudar o algoritmo fundador da sociedade que é o serviço de educação, sem a qual continuará havendo má qualidade nas coisas públicas.

Um exemplo de ferramenta a serviço da cidadania foi apresentado pelo cientista de dados Irio Musskopf, criador da ferramenta Operação Serenata de Amor. Segundo explicou, trata-se de um projeto de tecnologia que usa a inteligência artificial (a robô Rosie) capaz de analisar cada pedido de reembolso dos deputados e identificar a probabilidade de ilegalidade.

A criação da ferramenta resultou em 629 denúncias de gastos suspeitos contra 216 deputados federais, sendo R$ 378 mil em gastos suspeitos questionados.

foto: ascom

O auditor do Tribunal de Contas da União, Wesley Vaz, falou sobre os resultados e estratégias do TCU com a tecnologia da informação. Ele enfatizou que não existe implementação efetiva de política pública sem o uso da tecnologia e que as ferramentas do TCU já foram responsáveis por mais de R$ 300 milhões em benefícios.

Ele falou ainda da importância do trabalho em conjunto de várias instituições e do compartilhamento de dados, citando o exemplo do LabContas (Laboratório de Informações de Controle), uma plataforma de informações relacionadas ao controle externo, voltada a usuários com conhecimento avançado em análise de dados, que é utilizada por diversos Tribunais de Contas dos Estados.

Cidadania digital

Uma comunidade que trabalha com o governo para desenvolver soluções baseadas na tecnologia para resolver problemas cívicos. Essa é a missão do Code for Brazil, que foi apresentada no painel por Stephan Garcia.

Ele ressaltou que através de métodos, programação orientada a dados centrados no usuário e iterações, podem ser criadas interfaces digitais para o governo. De acordo com Stephan, o Code for Brazil possui programas que ajudam as agências governamentais brasileiras a inovar, aproveitando uma comunidade de colaboradores apaixonados e especializados.

Hackfest

O ‘HackFest Contra a Corrupção’, evento idealizado e promovido pelo MPPB, por meio do seu Núcleo de Gestão do Conhecimento e Segurança Institucional (NGCSI), que tem como coordenador o promotor de Justiça Octávio Celso Gondim Paulo Neto, é uma maratona hacker de programação que pretende, por meio do desenvolvimento de soluções tecnológicas, envolver a sociedade no combate à corrupção. A programação vai até este domingo (11).