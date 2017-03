Padre/deputado renega chuvas no Dia de São José em prol de Lula e Dilma

O dia 19 de março se reveste de especial significado para o nordestino que reside no campo. Chuva nessa data seria o prenúncio de um inverno regular.

Saiu da boca do deputado/padre Luiz Couto (PT), domingo último, em Monteiro, um discurso apelativo e incabível, principalmente para a religião que ele professa: “Hoje é dia de São José. São José pediu a São Pedro: ´Olha, no dia de São José não chove lá não (no Cariri), porque quem vai levar água é Lula e Dilma´.”

Em entrevista ontem à TV Itararé, Luiz Couto comentou que Lula “não quer se autoproclamar como o pai (da transposição), mas foi ele que conduziu esse processo”.

Parece que o deputado petista não prestou atenção à fala de Lula, feita poucos instantes após a sua, no domingo.

“Dilma e eu, nós temos orgulho de dizer: somos pai, mãe, irmão, primo, tio e sobrinho da transposição das águas do São Francisco”, proclamou o ex-presidente.

