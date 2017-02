Pacote de drogas com declaração de amor é encontrado em presídio da PB

Foto: Reprodução/TVCB

Agentes penitenciários do Presídio do Róger, em João Pessoa, encontraram e apreenderam quatro pacotes de maconha, que juntos formavam a frase “Eu Te amo”.

O material foi lançado pelo muro do presídio antes do horário da visita, porém os autores do arremesso não foram localizados.

A direção do presídio investiga se a “declaração de amor” pode ser um código usando entre os presos.