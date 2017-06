Pacientes da clínica escola da Unifacisa participam de quadrilha aquática

Ao som de muito forró, com muita animação e respondendo aos comandos dos alunos do quinto período do curso de Fisioterapia, os pacientes da clínica escola da Unifacisa participaram de uma quadrilha junina aquática.

De acordo com professores, as atividades seguiram o conceito de Halliwick, que prioriza a atividade desenvolvida em grupo, com movimentos atrelados à tradicional quadrilha junina.

Além da animação, o trabalho conduzido por profissionais, também faz parte da formação dos alunos, que enxergam na prática o que vem sendo estudado em sala de aula, como coordenação motora e a percepção do corpo no espaço.

*Com informações da TV Itararé