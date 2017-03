Ouvidores se reúnem para encerramento da V Semana do Ouvidor, em João Pessoa

foto: Secom/JP

Ouvidores e servidores participaram nesta sexta-feira (17) do encerramento da programação da V Semana do Ouvidor, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), através da Ouvidoria Geral do Município (OGM), no Paço Municipal.

A Ouvidoria Municipal é um órgão executivo que está vinculado à Secretaria da Controladoria Geral do Município de João Pessoa (CGM).

O ouvidor-geral do Município, Benilton Lucena, abriu o evento falando da importância da ouvidoria e da participação dos cidadãos para a gestão pública.

“Sabemos todos da relevante prestação de serviços à sociedade que os órgãos responsáveis pela transparência pública representam. Não somente pela missão de funcionar como um canal direto com a população, mas para que a sociedade possa avaliar nosso trabalho e fortalecer o desenvolvimento das noções de cidadania”, disse.

Durante o evento, o chefe de gabinete da ouvidoria, Emerson Caldas, apresentou o relatório de demandas que mostra o resultado do trabalho referente ao ano de 2016. Foram registradas 5.436 manifestações através dos diversos meios de contato – internet (e-mail e formulário eletrônico), telefone, carta e pessoalmente.

As manifestações alcançaram praticamente todas as áreas Administrativas da gestão municipal, destacando-se o quantitativo de manifestações recebidas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) que respondeu 81,37% das demandas.

Ainda dentro da programação de encerramento da V Semana do Ouvidor e da I Semana da Transparência, os ouvidores setoriais e as mulheres ouvidoras e servidoras foram homenageados pela Ouvidoria Geral do Município, em alusão ao dia do ouvidor e ao mês das mulheres, respectivamente.