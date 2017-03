Orquestra Sinfônica da Paraíba faz primeiro concerto da temporada 2017

O público que acompanha as apresentações da Orquestra Sinfônica da Paraíba já pode voltar a programar as noites de quinta-feira para assistir a execução de músicas eruditas e populares, de compositores estrangeiros e brasileiros, de acordo com a programação definida pelo regente titular da OSPB, maestro Luiz Carlos Durier.

Após período de férias e recesso, os músicos da sinfônica paraibana apresentam o 1º Concerto Oficial da Temporada 2017 nesta quinta-feira (16), às 20h30, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, localizada na Fundação Espaço Cultural da Paraíba, em João Pessoa.

Os ingressos custam R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia).

Foto: Secom/PB

Com regência de Luiz Carlos Durier, o concerto inicia com a execução da “Abertura Brasil 2012”, de Dimitri Cervo, compositor brasileiro nascido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 1968, que aos 14 anos apresentava ao piano as suas primeiras composições em público.

Em seguida, será executada “Romeu e Julieta – Abertura Fantasia”, do compositor russo PiotrIlitch Tchaikovsky (1840 – 1893), que para a sinfonia se inspirou na história de amor mais famosa do mundo, de autoria de Shakespeare. Após o intervalo, será a vez dos músicos mostrarem a “Sinfonia n. 40 em Sol menor, KV 550”, do influente compositor austríaco do período clássico Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791).

De acordo com Durier, a expectativa de todos para este início de temporada é a melhor possível. “Temos tido belos ensaios. São 25 jovens muito talentosos que vieram somar qualidade à orquestra e a gente espera que essas energias novas se entrelacem com a energia dos mais antigos para que a gente possa fazer uma temporada de muita música e muita emoção. Convidamosa todos para virem alegrar o coração e as almas”, completou o maestro.

Durier destacou ainda as ações que serão desenvolvidas ao longo deste ano. “Realizaremos concertos oficiais didáticos, populares com artistas nacionais, concertos no interior e, principalmente, o projeto OSPB nos Bairros, cumprindo uma função social relevante, se aproximando das comunidades”, finalizou.