Ordem de ministro do Supremo não é cumprida pelo Congresso Nacional

Foto: Nelson Jr./SCO/STF

A liminar que o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux expediu há dois meses para ordenar a devolução do pacote anticorrupção do Senado para a Câmara ainda não foi cumprida.

Criado por procuradores da Operação Lava Jato, o texto chegou ao Congresso após receber o apoio de 2 milhões de pessoas.

Aprovado na Câmara com muitas alterações, o pacote seguiu então para a apreciação do Senado.

Um mandado de segurança protocolado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), no entanto, motivou a decisão de Fux, que observou erros na tramitação da proposta.

A informação é do jornal O Globo.