Oposição campinense reclama da desatenção do deputado Veneziano

foto: Paraibaonline

Sob o manto do anonimato, para não criar melindres, a bancada de oposição em Campina reclama do distanciamento do deputado Veneziano (PMDB).

Desde as eleições do ano passado que a turma não se reúne com o líder.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza