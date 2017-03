Operação Vício desarticula esquema de tráfico de drogas em Santa Rita

A Polícia Civil da Paraíba, por meio do trabalho investigativo de equipes da 5ª Delegacia Seccional, com sede em Santa Rita, realizou, na manhã desta quinta-feira (9), a Operação Vício, com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico de drogas na cidade.

Durante cumprimento de mandados judiciais, cinco homens foram presos e aproximadamente 20 quilos de maconha apreendidos, além de uma balança de precisão, câmeras de monitoramento utilizadas pelos suspeitos, armas e munições, e ainda um veículo que era utilizado na ação criminosa.

O delegado Everaldo Medeiros explicou que a operação aconteceu nos bairros Alto das Populares e Tibiri.

“O grupo já estava sendo investigado desde dezembro do ano passado e hoje deflagramos a operação, com a prisão de Ezequiel Costa da Silva, 25 anos, Ericlenes Alves Rodrigues, 23 anos, João Roberto da Silva Filho, 50 anos, Eriton Costa da Silva, 19 anos, e Bruno Henrique da Silva, 21 anos”, revelou.

De acordo com informações policiais, o carro apreendido, um GM Cobalt, pertence à esposa de Ezequiel, apontado como o líder da quadrilha que utilizava até câmeras de monitoramento nos locais do tráfico.

Dos cinco presos, dois já se encontram no Presídio Padrão de Santa Rita. Eriton Costa já responde por tentativa de homicídio e Bruno Henrique por tráfico de droga.

Os suspeitos foram autuados pelos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e ainda por posse de arma de fogo.

Os presos serão apresentados na manhã desta sexta-feira (10) em audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

O delegado Everaldo Medeiros informou que as investigações continuarão no intuito de desarticular toda organização, já que informações sigilosas dão conta de que existem outros suspeitos que compõem esse grupo.