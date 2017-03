Operação Quimera: PF cumpre mandados de prisão na Paraíba

A Polícia Federal na Paraíba e no Rio Grande do Norte, em ação conjunta, deflagrou na manhã desta quinta-feira (16) a Operação Quimera 5, a fim de desarticular grupo criminoso que se especializou na prática de falsificação de dinheiro e documentos.

Os documentos falsos eram empregados em fraudes bancárias, tais como saque fraudulento de precatório e RPV (Restituição de Pequeno Valor), os quais eram expedidos em razão de deferimento de benefícios previdenciários com ordem de pagamento de parcelas retroativas.

Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão – dois na Paraíba e quatro no Rio Grande do Norte – além de sete mandados de prisão, sendo dois na Paraíba e cinco no Rio Grande do Norte, todos expedidos pela 16ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba.

Participam da operação cerca de 40 policiais federais.

Os investigados responderão pelos crimes de estelionato, associação criminosa, lavagem e falsificação de dinheiro.

Estima-se um prejuízo às instituições bancárias da ordem de R$ 1 milhão.