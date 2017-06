Operação policial prende oito acusados e apreende dois adolescentes em Guarabira

A Operação Malhas da Lei, realizada de forma integrada entre as polícias Militar e Civil na manhã desta quarta-feira (14), na cidade de Guarabira, resultou na prisão de oito homens, apreensão de dois adolescentes de 17 anos de idade, além de um revólver calibre 38 com numeração suprimida e uma moto com restrição administrativa.

Foto: Ascom

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Ricardo Sena, os presos e apreendidos na Operação Malhas da Lei têm envolvimento com crimes patrimoniais, tráfico de drogas e homicídios na região.

Contra eles havia mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão apreendidos pela Justiça.

Cinquenta policiais da 8ª Delegacia Seccional de Polícia Civil e do 4º Batalhão de Polícia Militar em 15 viaturas participaram da operação.