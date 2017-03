Operação policial fecha abatedouro clandestino em João Pessoa

O trabalho investigativo da Polícia Civil da Paraíba resultou no fechamento, na manhã desta sexta-feira (24), de um abatedouro clandestino que funcionava no bairro do Cuiá, em João Pessoa, e ainda prendeu duas pessoas responsáveis pelo local.

Na residência, onde o comércio funcionava, equipes da Delegacia do Meio Ambiente, responsável pela ação, constataram o abate de porcos, cuja carne era encaminhada para frigoríficos ou feiras livres da cidade, em condições precárias de higiene.

O abate clandestino foi denunciado aos policiais civis por meio do 197 – Disque Denúncia.

Foram presos em flagrante Valdeci Trajano Dantas Nascimento, 55 anos, e Claudionor Francisco de Sales, 53 anos. Ambos afirmaram que abatiam dois a três porcos por semana.

De acordo com o delegado Ragner Magalhães, a Defesa Agropecuária foi acionada, verificou que não existia autorização para atividade de abate e ainda averiguou precárias condições sanitárias, realizando a devida autuação administrativa e apreensão da carne.

“Todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia do Meio Ambiente, sendo autuados em flagrante delito pela prática de crime contra as relações de consumo, nos termos do artigo 7º, inciso IX, da Lei 8137/90, com uma pena de detenção de dois a cinco anos ou multa”, explicou a autoridade policial.

Por se tratar de crime inafiançável, os presos serão encaminhados para a carceragem da Central de Polícia, no bairro do Geisel, para posteriormente serem apresentados em audiência de custódia.