Operação Ônibus Seguro deve ocupar mais de 20 bairros de João Pessoa

A operação ‘Ônibus Seguro’, deflagrada pela Polícia Militar na última segunda-feira (20) para prevenir e combater assaltos a coletivos em João Pessoa, chega ao seu terceiro dia com a previsão de ocupar mais de 20 bairros, nesta quarta-feira (22).

Até as 7h desta quarta, foram realizadas aproximadamente 500 abordagens a ônibus.

Foto: Secom/PB

As ações dessa terça-feira (21) tiveram bloqueios nos corredores da Epitácio Pessoa, Avenida Cruz das Armas, Trincheiras, Ruy Carneiro, Acesso Oeste e nos bairros do Rangel, Jaguaribe e Valentina, bem como na saída da integração do Varadouro, contando com a presença de drones para identificar a presença de suspeitos subindo nos coletivos para que fossem prontamente abordados.

O comandante do Policiamento da Região Metropolitana de João Pessoa, coronel Lívio Delgado, disse que a operação já apresenta resultados positivos.

“Só tivemos um caso de assalto a ônibus registrado nas 48 horas da operação, que foi no começo da manhã de ontem (terça-feira, 21), no Varadouro, mas com a suspeita do roubo, uma adolescente de 14 anos, apreendida em flagrante minutos depois da ação”, destacou.

Foto: Secom/PB

O oficial disse que o plano da operação prevê a possibilidade do mesmo bairro ou corredor urbano ser ocupado por vários dias seguidos.

“Não quer dizer que o que recebeu a operação ontem não seja ocupado hoje novamente, tudo faz parte de uma leitura da mancha criminal, com adaptações de acordo com a dinâmica que a PM trabalha. Com isso, esperamos reduzir os casos e prender suspeitos de cometer este tipo de crime”, explicou.