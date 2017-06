Operação Cupido do Procon-PB autua dois motéis no Brejo paraibano

A equipe de fiscalização do Procon-PB divulgou mais resultados da Operação Cupido na tarde desta sexta-feira (9). Durante fiscalização pelo Brejo paraibano, os ficais visitaram quatro motéis da região e autuou dois, localizados na cidade de Guarabira.

Dentre as irregularidades, eles encontraram produtos como água tônica, salgadinhos com prazo de validade vencido, além de latas de cervejas vencidas e amassadas. Um dos estabelecimentos ainda estava sem alvará de funcionamento.

O coordenador do Procon-PB de Guarabira, Mariano Claudio de Oliveira, informou que o proprietário do motel onde foram encontradas as maiores irregularidades, José Madson, foi grosseiro com a equipe durante a fiscalização.

A instituição alerta a população e pede para que os consumidores observem a data de validade antes de consumir os produtos. Em caso de irregularidades o consumidor deve entrar em contato com o Procon-PB pelo 151.