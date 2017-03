Operação conjunta intensifica repressão ao tráfico de drogas e armas no Sertão

Uma ação conjunta da 19ª Delegacia Seccional, com sede em Sousa, e da 20ª Delegacia Seccional, em Cajazeiras, e ainda com o apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, resultou na prisão, na manhã desta terça-feira (21), de duas pessoas e apreensão de droga, armas, munições e dois veículos roubados.

A operação policial ocorreu no município de Santa Cruz, na região de Sousa, e foi desencadeada pelos Grupos Táticos Especiais (GTE) das delegacias seccionais.

De acordo com informações policiais, após troca de informações entre as polícias da Paraíba e Rio Grande do Norte, foi localizado e preso, no Sítio Panati, município de Santa Cruz, Tairone Marlio de Andrade Silva, 41 anos.

Ele já é condenado por crime de homicídio, ocorrido na cidade de Alexandria/RN, e, após a sentença, havia fugido para o Estado vizinho.

O suspeito foi preso em flagrante com dois veículos roubados, sendo um Serato branco, tomado por assalto na cidade de Mossoró/RN, e uma motocicleta, roubada na cidade de Aparecida/PB, além de seis armas de calibres variados e munições.

Segundo a Polícia, após quase dois meses de investigação minuciosa, no bairro Guanabara, no município de Santa Cruz, região de Sousa, também foi preso Ítalo José da Silva, 20 anos, suspeito de tráfico de drogas na região.

Com Ítalo foram apreendidos aproximadamente 11 quilos de maconha e um revólver calibre 38 municiado.

Tairone Andrade foi autuado em flagrante e levado para a Colônia Penal Agrícola, em Sousa, e Ítalo José será encaminhado para audiência de custódia enquanto aguarda decisão judicial.