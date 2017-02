OAB-PB define programação para comemorar o Dia da Mulher

A Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), se reuniu, na última quinta-feira (16), com representantes das Comissões de Direito Previdenciário; Combate à Violência e Impunidade contra a Mulher; Defesa das Prerrogativas do Advogado; Direitos Humanos; Justiça do Trabalho; Jovem Advocacia; Eventos; entre outras, para discutir o fechamento das atividades que serão realizadas pela OAB-PB em homenagem ao Dia da Mulher, celebrado em 08 de março.

A presidente da Comissão da Mulher, Elieuda Dias Matos, considerou a reunião bastante proveitosa e participativa. O secretário geral da OAB-PB, Assis Almeida, também participou do encontro.

Segundo Elieuda, entre as atividades que serão realizadas estão uma ação social, no dia 06 de março, no presídio feminino Maria Júlia Maranhão, localizado no bairro de Mangabeira, em João Pessoa (PB), e no dia 07 uma palestra com a professora e advogada Juliana Ribeiro.

A palestra, que será realizada em parceria com a INFOC e FAZUP, acontecerá no auditório da OAB-PB a partir das 18h00. Antes da palestra acontecerão duas atividades culturais e no final serão sorteados alguns brindes.

As inscrições serão feitas no site da OAB-PB e a entrada será um quilo de alimento não perecível. Os 50 primeiros inscritos receberão um manual da Lei Maria da Penha. A palestra terá certificado de 4 horas/aulas emitido pela Escola Superior da Advocacia da Paraíba (ESA-PB).