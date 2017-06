OAB-CG denuncia que menores vivem em condições desumanas no Lar do Garoto

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Campina Grande, Jairo Oliveira, falou sobre a morte de sete menores infratores no Centro de Ressocialização Lar do Garoto, localizado no município de Lagoa Seca, no Agreste da Paraíba.

Jairo denunciou que os menores vivem em condições desumanas.

Foto: Paraibaonline

– A solução é a construção de um novo prédio, são condições humanas que devem ter no Lar do Garoto para recuperação social daqueles garotos. Os garotos não têm atividade, não têm acompanhamento psicopedagógico e não se aprende uma profissão. Eu soube que os garotos são confinados no final da tarde nos seus cubículos, que eu chamo de cela até porque tem grade, que cabem cinco e são confinados 14. Até as necessidades fisiológicas, que as pessoas naturalmente sentem à noite, eles não podem fazer. Se tiver de fazer é dentro dessa cela – denunciou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.