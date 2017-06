“O momento agora está sendo do prefeito Romero”, diz vereador

O vereador Márcio Melo, vice-presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, afirmou que o nome do prefeito Romero Rodrigues (PSDB) é o melhor nome para governador em 2018.

Ele afirmou que tem acompanhado o prefeito em visitas aos municípios paraibanos e que o tucano tem sido bem recebido por outros gestores.

A última visita foi à cidade de Sapé, a convite dos vereadores do município, que, segundo Márcio, sinalizaram apoio a Romero em 2018.

Foto: Paraibaonline

– O nome de Romero circula muito bem. Os vereadores sinalizaram sobre a candidatura de Romero ao governo do Estado. É uma candidatura que a cada dia está crescendo. Na próxima semana iremos ao Vale do Piancó, a contive do prefeito Daniel. Vamos estar circulando nesse mês de junho em toda a Paraíba, a convite dos prefeitos e dos vereadores amigos – pontuou.

O parlamentar afirmou que Romero é um nome forte e que tem se fortalecido para 2018.

Ao ser indagado sobre o nome do senador Cássio Cunha Lima como candidato a governador, Márcio destacou que o momento agora é do prefeito Romero Rodrigues.

– O senador Cássio é um grande líder, mas acho que o momento agora está sendo do prefeito Romero, que tem todo o direito de disputar e colocar o nome à disposição, sem descartar o nome de Cássio. O próprio prefeito Romero tem dito que o candidato natural do partido é o senador Cássio, mas que o nome dele está à disposição. O momento ideal é pra Romero. Cássio está em um bom momento no Senado e acho que ele deve permanecer trabalhando lá – explanou.

Melo ainda frisou que o prefeito Romero Rodrigues não precisa do aval de Cássio e nem de ninguém para visitar os municípios vizinhos.

– Romero é de maior, é independente. Ele não precisa do aval de A, B ou C para poder visitar e andar nos municípios. Tem o respeito e amizade de Romero pertencer ao PSDB, mas ele pode fazer visitas sem precisar pedir autorização a quem quer que seja. Romero foi deputado federal e estadual, tem muitos prefeitos amigos e muita base no Sertão, no Brejo. Não existe essa história de pedir permissão – refutou.