Núcleo de Conciliação do TJPB define cronograma de processos do seguro DPVAT

O calendário do esforço concentrado que irá tratar de processos envolvendo o seguro DPVAT do ano de 2017, foi definido na reunião desta segunda-feira (06), entre o Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça da Paraíba, a Seguradora Líder (responsável pelo pagamento dos seguros) e o Banco do Brasil.

Em João Pessoa, o regime de jurisdição conjunta acontecerá em duas edições. A primeira entre os dias 23 e 26 de maio, e a segunda entre o mês de novembro e dezembro, durante a Semana Nacional de Conciliação do Conselho Nacional de Justiça.

Já em Patos, o esforço concentrado se desenvolverá entre os dias 27 e 30 de junho, e de 12 a 15 de setembro na comarca de Campina Grande.

Therezinha Coimbra França, gerente jurídico-corporativo da Seguradora Líder, veio representando a empresa, e Renato Mesquita, gerente de relacionamento da agência do setor público do Banco do Brasil de João Pessoa, falou em nome da instituição financeira. Participaram da reunião o diretor do Núcleo, desembargador Leandro dos Santos, e o diretor-adjunto, Fábio Leandro.

Quem pode receber o DPVAT– Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) é um seguro de cunho social, criado com o intuito de amparar as vítimas de acidentes e seus familiares, indenizando-os em caso de invalidez permanente ou morte, e indenizando eventuais despesas, provenientes de qualquer acidente de trânsito, ocasionados por qualquer veículo automotor de via terrestre ou por suas cargas, as pessoas transportadas ou não.

Não importa se a vítima é condutora, passageira ou pedestre. Todas as vítimas de acidente de trânsito têm direito ao Seguro DPVAT.