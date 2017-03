Novo vocalista dos 3 do Nordeste: “Vamos mostrar o autêntico forró pé de serra”

O novo vocalista dos 3 do Nordeste, Tinho, comentou sobre a nova formação do trio e disse que está muito feliz por poder fazer parte da banda da qual sempre foi fã.

Ele afirmou que canta desde os 18 anos e que já enveredou para outros ritmos musicais.

Foto: Paraibaonline

O cantor também disse que os fãs do 3 do Nordeste vão poder contar com o forró pé de serra de sempre e com a interação com o grupo e novas canções.

– Hoje, estar aqui para mim é um motivo de realização muito grande. A história musical me deu uma bagagem muito grande para chegar nos 3 do Nordeste e desenvolver um bom trabalho. Os fãs dos 3 do Nordeste podem ficar tranquilos que a gente vai mostrar o autêntico forró pé de serra – enfatizou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.