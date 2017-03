Novo arcebispo se reúne Colégio de Consultores Arquidiocese da Paraíba

Foto: Ascom

O Arcebispo nomeado da Paraíba, Dom Frei Manoel Delson Pedreira da Cruz, OFMCap, reuniu-se com os integrantes do Colégio de Consultores da Arquidiocese da Paraíba na manhã desta quarta-feira, dia 15 de março, em Campina Grande (PB).

Fazem parte do Colégio (por ordem de aparição na foto: da esquerda para a direita): Pe. Luiz Antônio de Oliveira, Côn. Mons. Ivônio Cassiano de Oliveira, Côn. Geraldo Magela Christovam, Côn. Dorgival Vicente Ferreira, Côn. Mons. Nereudo Freire Henrique, Côn. José Marcílio Carneiro Cavalcanti e o Mons. Virgílio Bezerra de Almeida (que também é o Vigário Geral da Arquidiocese da Paraíba).

O Colégio de Consultores é instituído como Órgão Colegiado de Presbíteros. Sua função é prestar colaboração no governo da Arquidiocese, nos assuntos administrativos, econômicos e patrimoniais, envolvendo a natureza jurídica dos mesmos, em conformidade com o Cânon 502 § 1º do Código de Direito Canônico. Os membros do Colégio de Consultores são constituídos pela autoridade do Arcebispo Metropolitano, com a aceitação explícita destes. O Colégio possui caráter permanente e eminentemente consultivo.

O encontro acontece exatamente uma semana após o anúncio da nomeação feita pelo Papa Francisco do sétimo Arcebispo da Paraíba.

A reunião aconteceu em Campina que é a cidade onde Dom Delson mora e atualmente, até a posse em João Pessoa, está como Administrador Diocesano (Ele era o Bispo da Diocese de Campina e foi transferido para a Arquidiocese da Paraíba – a data da posse está marcada para 20 de maio).