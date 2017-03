Novo arcebispo diz que seguirá orientação do papa em casos de pedofilia

O novo arcebispo metropolitano da Paraíba, Dom Manoel Delson, declarou nessa quarta-feira (8) que seguirá as orientações do papa Francisco a respeito de casos de pedofilia que, possivelmente, ocorram na igreja.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

– Eu vou seguir orientações do papa, não tem outro caminho. Acompanhar aquilo que o orientador apostólico já está fazendo, acompanhando cada caso na Justiça, concluindo os processos e encaminhar para Roma tomar as últimas decisões. Se novos casos aparecerem, me cabe imediatamente abrir inquérito interno, encaminhar para Roma para que tome a decisão afastando a pessoa do ministério – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.