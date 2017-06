Novo arcebispo da Paraíba visita Câmara Municipal de João Pessoa

Foto: Ascom

Dom Manoel Delson fez sua primeira visita à Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) nesta quarta-feira (7). O novo arcebispo da Paraíba veio se apresentar aos vereadores da Capital e, na oportunidade, presentou o presidente da Casa, Marcos Vinícius (PSDB), com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima.

“Estou chegando agora à arquidiocese da Paraíba e vim fazer uma visita de apresentação”, afirmou Dom Delson, que veio à CMJP na companhia do padre Egídio. “O arcebispo precisa manter uma interação com as autoridades, porque estamos, todos nós, empenhados por uma cidade melhor”, acrescentou o líder religioso, nomeado em março e empossado no último dia 20 de maio.

Dom Delson foi recepcionado pelo presidente Marcos e praticamente toda a Mesa Diretora da Casa – o 1º vice-presidente, Lucas de Brito (PSL); o 2º vice-presidente, João dos Santos (PR); a 1a secretária, Raíssa Lacerda (PSD), e o 2o secretário, Dinho (PMN) –, além dos vereadores Bosquinho (PSC), Thiago Lucena (PMN), Helena Holanda (PP), Bispo José Luís (PRB), Mangueira (PMDB), Professor Gabriel (PSD) e do diretor geral da Casa, Carlos Santos.

Foto: Ascom

“Trata-se de um líder que se soma à Câmara de João Pessoa e aos demais Poderes por uma Paraíba melhor. Alinhado com o Para Francisco, Dom Delson traz uma renovação para a Igreja Católica do Estado, focando no bem estar da nossa população e, assim, a Câmara está à disposição da Arquidiocese em prol do nosso povo”, pontou o presidente Marcos Vinícius.

Ao final da visita, o arcebispo reuniu os parlamentares, agregando servidores da Casa, em uma oração na qual pregou a paz acima dos conflitos e a unidade a favor do bem comum. “Peço à Deus que inspire cada vereador, cada servidor desta Casa, a construir a paz e a fraternidade, construir uma cidade melhor e mais conciliadora”, refletiu Dom Delson.