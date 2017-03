Novo ambulatório da Bica, em João Pessoa, começa a funcionar nesta segunda-feira

fotos: Secom/JP

A partir desta segunda-feira (20), o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) passa a conta com um novo ambulatório, cuja solenidade de entrega aconteceu nesta sexta-feira (16).

Além de melhorar a qualidade do atendimento dos animais que habitam o Parque, o local também terá capacidade para atendimento de animais silvestres apreendidos ou resgatados. Foram investidos cerva de R$15 mil na reforma do local com recursos próprios da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

O ambulatório foi totalmente reformado e recebeu novos equipamentos. O principal objetivo da reforma foi à melhoria no atendimento dos animais que estão abrigados na Bica. Com as novas instalações, o ambulatório passa a contar com um mini centro cirúrgico, estufa, além de uma área exclusiva para cuidados neonatal. O ambulatório também foi totalmente climatizado e recebeu ambientes setorizados.

O secretário de Meio Ambiente (Semam) da PMJP, Abelardo Jurema Neto, destacou que a reforma do ambulatório significa um grande salto na proteção ambiental da cidade.

“O prefeito Luciano Cartaxo vai dar seguimento ao projeto de revitalização da Bica. Com o ambulatório damos um grande passo para a revitalização do Parque e as devidas melhorias ao plantel de animas que temos aqui”, disse.

O diretor do Parque, Jair Azevedo, ressalta que a reforma do ambulatório era uma demanda prioritária para os recursos da PMJP. “Tivemos um aumento no nosso plantel e era uma necessidade que nos reformássemos o local. Contamos agora com uma nova estrutura capaz de realizar quase todos os tipos de exames. Assim, seremos capazes de diagnosticar quase todas as doenças nos animais”, acrescentou.

Nova estrutura

Com a nova estrutura ambulatorial foram construídos recintos de recuperação com área de proteção, evitando fugas, área específica para filhotes (Neonatologia), áreas separadas para animais que estão na fase menos intensiva de recuperação, revestimento em todo o ambulatório para facilitar a limpeza e o que tem de melhor no mercado em equipamentos (desde Otoscópio até UTI para aves). Todos os novos benefícios têm como objetivo a melhoria da qualidade de vida dos animais em cativeiro.

A nova localização é mais silenciosa, favorecendo o tratamento dos espécimes. A unidade permite cuidar da saúde dos animais desde passeriformes de 25g a anta de 100kg.

Capacitação – Além do atendimento aos animais em melhores condições, o novo ambulatório da Bica terá a função de incrementar a formação de profissionais. Com mais infraestrutura, os profissionais já contratados pelo Parque poderão ter melhor acesso a técnicas da Medicina Veterinária. A direção do local também estuda parcerias para ajudar na capacitação de outros profissionais de fora do Parque e estudantes da área.