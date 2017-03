Nove pessoas são presas e armas e drogas apreendidas em Santa Rita

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de uma investigação realizada pela 5ª Delegacia Seccional, com sede na cidade de Santa Rita, prendeu nove pessoas e apreendeu 20 quilos de maconha, duas armas de fogo, uma motocicleta, um veículo e ainda uma quantia em dinheiro.

O processo de realização das prisões começou no mês de dezembro de 2016 e faz parte da Operação Vício, que nesta segunda semana de março teve continuidade com o cumprimento de mandados de prisão preventiva.

Os nove presos são integrantes de uma organização criminosa que está envolvida em casos de homicídios e tráfico de drogas na região.

Após informações dadas pelo número 197 – Disque Denúncia da Secretaria da Segurança e Defesa Social, foi possível levantar informações sobre assassinatos e o comércio ilegal de entorpecentes. A partir disso, os suspeitos foram identificados.

Já foram presos: Anderson Rodrigo da Silva; Fabíola Lourenço da Silva; Anderson Silva Santos; José Roberto da Silva Filho; Edson Celestino; Ezequiel Costa da Silva; Bruno Henrique da Silva; Eriton Costa da Silva e Ericlenes Alves Rodrigues.

De acordo com o delegado Carlos Othon, responsável pelo Núcleo de Homicídios da 5ª Delegacia Seccional, alguns dos suspeitos eram presos do regime semiaberto do Sistema Prisional e tiveram mais um mandado de prisão expedido pela Justiça, o que implica na agravação da pena.

Outros foram presos em flagrante e aguardarão as decisões judiciais.