Nova mudança na visita de Michel Temer à Paraíba

O cerimonial da Presidência da República modificou novamente, na tarde desta terça-feira, 7, a programação da visita do presidente Michel Temer (PMDB) à Paraíba, para entregar as obras do Eixo Leste da transposição do Rio São Francisco.

O seu desembarque está previsto para o aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, na sexta-feira, por volta das 11h30.

Temer visitará o Complexo Aluízio Campos, no distrito do Ligeiro, e seguirá para Sertânia (PE) e depois para Monteiro, onde a obra da transposição acaba, com as águas sendo jogadas nas cabeceiras do Rio Paraíba.