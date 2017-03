Nova formação de “Os Três do Nordeste” é lançada em Campina

Aconteceu na manhã deste sábado, 18, o lançamento da nova formação do grupo musical “Os Três do Nordeste”, em Campina Grande.

O evento ocorreu no Mororó Bar e Restaurante, localizado na Rua Desembargador Arquimedes Souto Maior, bairro da Palmeira.

O trio havia parado as atividades após a morte do um dos seus fundadores, Carlos Albuquerque de Melo, conhecido como Parafuso, que sofreu um AVC na cidade de Colônia, na Alemanha, durante uma turnê em outubro do ano passado.

A nova formação, que foi apresentada em uma coletiva de imprensa, conta com o filho de Parafuso, Luca, que vai ocupar o lugar do pai como zabumbeiro, Pingo, na sanfona, e Tinho na voz e triângulo.

Nizete Veras, viúva de Parafuso, afirmou que está muito feliz em continuar o legado do marido, que fundou o grupo há 47 anos.

– É uma alegria estar lançando o novo grupo de ‘Os Três do Nordeste’, mesmo sem o Parafuso. O mais importante é dizer ao nosso público e fãs que o grupo ‘Os Três do Nordeste’ não acabou. O Parafuso sempre dizia: Os Três do Nordeste não pode acabar, é um patrimônio do Brasil. É um trio que foi criado há 47 anos. É um legado que ele (Parafuso) deixou na nossa responsabilidade, para continuarmos tudo que ele construiu. É uma alegria estar lançando o meu filho Luca, no lugar do pai, e que as pessoas entendam que tudo tem o seu tempo e sua hora. Está sendo um grande desafio e hoje o trio é 100% Campina Grande – comentou.

Veja o vídeo abaixo com a nova formação