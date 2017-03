Nova equipe administrativa da UFCG toma posse nesta sexta-feira

O reitor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Vicemário Simões, anunciou na manhã desta sexta-feira, 17, os nomes que compõem a sua equipe administrativa.

A composição do chamado primeiro escalão do reitorado teve com determinantes o perfil e a experiência dos convidados, afirmou Vicemário Simões, levando em consideração o diálogo mantido com os diretores dos centros de Ensino.

O vice-reitor Camilo Farias assumirá a Secretária de Planejamento (Seplan) – o Estatuto da UFCG estabelece ao cargo a competência de exercer uma das pró-reitorias – e os diretores Alarcon Agra (Centro de Humanidades) e Ana Célia Athayde (campus de Patos) serão os titulares da Pró-Reitora Ensino (PRE) e Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (Prac), respectivamente.

O vice-reitor e os pró-reitores serão empossados nesta sexta-feira, dia 17, às 19 horas, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), na solenidade de transmissão do cargo de reitor – em reunião extraordinária do Colegiado Pleno do Conselho Universitário.

Equipe

Pró-Reitoria de Ensino (PRE)

Alarcon Agra do Ó, do Centro de Humanidades (CH)

Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG)

Benemar Alencar de Souza, do Centro de Engenharia Elétrica e Informática (CEEI)

Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (PROPEX)

Onireves Monteiro de Castro, Centro de Formação de Professores (CFP), campus de Cajazeiras

Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários (PRAC)

Ana Célia Rodrigues Athayde, do Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR), campus de Patos

Pró-Reitoria de Gestão Administrativo-Financeira (PRA)

Vânia Sueli Guimarães Rocha, do Centro de Humanidades (CH)

Secretaria de Recursos Humanos (SRH)

Paulo de Melo Bastos, do Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR), campus de Patos

Secretaria de Planejamento (SEPLAN)

Camilo Allyson Simões de Farias – do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar (CCTA), campus de Pombal

Prefeitura Universitária (PU)

Mário de Sousa Araújo Neto – da Reitoria

Chefe de Gabinete

Gerbeson Davy Melo da Silva – da Reitoria