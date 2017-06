Nova coluna de Rafael Holanda: Caminhemos

Por Rafael Holanda (*)

Cada dia representa uma imensidão aos olhos de Deus, por atos que fizemos, por pedras que atiramos, pelo fechar dos olhos diante da tristeza, por não escutar o grito de alguém, por querer viver só no mundo como que não houvesse ninguém.

Nada tem representatividade quando vivemos para as nossas alegrias e enterramos as saudades de alguém, quando buscamos a nós mesmo, e fingimos não encontrar a nosso lado alguém que vive desencantos e se desmancha em prantos.

O pensamento é nossa máquina em ação, pois tudo se pode criar, planejar, e ferir os sentimentos perdidos por entre paredes, pelos caminhos dos que morrem ou vivem em vida como se tivesse partido.

As leis do destino são severas e trarão na primeira curva da vida tudo aquilo que você pensa, cada pedra atirada, cada armadinha planejada, cada dor esquecida, cada pessoa maltratada, pois mais forte do que o ódio e a lágrimas que aflora posteriormente.

Deus é amor e não pune ninguém, a própria pessoa é que se culpa e corrige, ante falsos conceitos que se nutre com relação ao Senhor, ninguém enterra suas ações, pois antes o livro já por si só anotou.

Vamos melhorar a nossa imagem frente ao espelho da vida, buscando transmitir sentimentos de alegria, onde o a tristeza se fez presente, vamos caminhar de mãos dadas em direção à verdade da vida, que apesar dos seus sofrimentos ainda merece ser vivida.

Quando você estiver pensando em hostilizar alguém, lembre-se que muitas das vezes antes de concluir, esta mesma pessoa pode está em sua porta para prestar a solidariedade que pelo seu rancor tanto necessitava.

Não permita que a ansiedade se torne chave dos seus passos, não queira que as paisagens ao seu lado possam mudar de cor diante da sua solidão, agonias e dor.

Vamos evitar que os agentes do contra emperrem as nossas alegrias, procuremos trabalhar, na certeza de que, servido, encontraremos bênçãos e luz pelo caminho.

(*) Médico