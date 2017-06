Noivos do Casamento Coletivo se reúnem neste domingo na Pirâmide do Parque do Povo

Será realizado nesse domingo, dia 11, às 15h, na Pirâmide do Parque do Povo, o último ensaio com os 120 casais que participarão da cerimônia do Casamento Coletivo edição 2017. Conforme a Secretaria de Cultura de Campina Grande (Secult), um dos principais objetivos desse encontro é definir os detalhes da cerimônia, que acontecerá na próxima segunda, 12, pontualmente às 10h, na Pirâmide do Parque do Povo. No ensaio desse domingo o cortejo será conduzido pela Orquestra Filarmônica Epitácio Pessoa, que entoará a Marcha Nupcial, acompanhada pelos clarins que anunciarão a chegada dos noivos. Também estará presente a juíza Ivna Mozart, que presidirá a solenidade do Casamento Coletivo.

