Noivos do Casamento Coletivo fazem último ensaio na Pirâmide do Parque do Povo

O último ensaio com os 120 casais que participarão da cerimônia do Casamento Coletivo de 2017 foi realizado na tarde domingo, 11, na Pirâmide do Parque do Povo, tendo a coordenação da Secretaria de Cultura de Campina Grande (Secult). Foram definidos os últimos detalhes da cerimônia, que acontecerá nesta segunda-feira, 12, a partir das 10h, na Pirâmide do Parque do Povo. No ensaio deste domingo, o cortejo esteve sendo conduzido por integrantes da Orquestra Filarmônica Epitácio Pessoa, que entoou a Marcha Nupcial, acompanhada pelos clarins que anunciaram a chegada dos noivos. Também esteve presente a juíza Ivna Mozart, que presidirá a solenidade do Casamento Coletivo. Ela, que é juíza da 3ª. Vara Cível, será a segunda vez que irá presidir esta cerimônia. “O casamento é motivo de alegria e de celebração para todas as famílias diretamente participantes e para a sociedade em geral. Na condição de juíza, estarei apresentando aos casais os deveres matrimoniais, mostrando-lhes a grande responsabilidade deste ato”, afirmou a magistrada. Clique aqui e confira a matéria na íntegra Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Print